Экономика

16:24 03.05.2019

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

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Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

 Азербайджанская лоукост авиакомпания Buta Airways начала выполнять рейсы из Харькова в Баку, отмечается в сообщении международного аэропорта "Харьков".

Первый рейс нового направления из Баку в Харьков прилетел с полной загрузкой.

Перелеты по азербайджанскому направлению будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам на лайнерах Embraer 190.

"Сейчас компания выполняет два рейса в неделю. Но я уверен - перелеты будут выполняться три-четыре раза в неделю и в ближайшее время приблизятся к ежедневному графику", - прокомментировал коммерческий директор аэропорта "Харьков" Владислав Ильин.

Buta Airways - азербайджанская авиакомпания, основанная в 2016 году, выполняет рейсы из азербайджанских городов Баку и Гянджи по десяти международным направлениям. Харьков стал вторым украинским городом в маршрутной карте компании.

Теги: #авиарейсы #харьков #азербайджан
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