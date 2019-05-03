Экономика

16:17 03.05.2019

Украина предлагает Мексике сотрудничество в проекте создания космодрома для запуска спутников при помощи украинских РН малого класса - ГКАУ

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Украина предлагает Мексике сотрудничество в проекте создания космодрома для запуска спутников при помощи украинских РН малого класса - ГКАУ

 Украина предлагает Мексике сотрудничество в проекте создания на территории этой южно-американской страны космодрома для запуска спутников при помощи украинских ракет-носителей (РН) малого класса, сообщила пресс-служба украинского космического ведомства.

Согласно сообщению, планы сотрудничества по проекту обсуждались в ходе прошедших в рамках 3-й международной Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставки FAMEX-2019 (Санта Лусия, Мексика) переговоров главы ГКАУ Павла Дегтяренко и гендиректора Мексиканского космического агентства (Agencia spacial Mexicana, AEXA) Франциско Хавьера Мендиета Хименеса.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы украинско-мексиканского сотрудничества, в частности, перспективы создания при участии украинских предприятий на территории Мексики космодрома для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей малого класса. По результатам стороны наметили план действий по продвижению предложений по этому проекту в правительстве Мексиканских Соединенных Штатов", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, мексиканская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве по проекту в ходе прошедшей в рамках FAMEX-2019 встречи украинской делегации с министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном.

"Была отмечена заинтересованность мексиканской стороны в создании такого стартового комплекса, развитии возможностей и технологий страны в космической отрасли и дальнейшего развития украинско-мексиканского сотрудничества в высокотехнологичных сферах".

Прошедшая в Мексике 23-25 апреля международная аэрокосмическая и оборонная FAMEX проводится раз в два года на территории военной базы в г.Санта Лусия (пригород Мехико) при поддержке основных министерств Мексики. Посвященная гражданской и военной авиации, аэрокосмической промышленности, обороне и безопасности FAMEX является главным отраслевым событием в Мексике, а также второй специализированной оборонной площадкой в Латинской Америке.

В Украине увязывают вывод на пусковой рынок новой украинской ракетной техники с созданием собственной стартовой площадки: как известно, на сегодняшний день у национальной ракетно-космической отрасли нет своего космодрома.

Как сообщалось, заключенный Бразилией и Украиной в 2003 году договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя (РН) "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара (Бразилия) был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной летом 2015 года, решение о денонсации договора вступило в силу летом 2016 года. В Киеве допускали, что решение Бразилии по разрыву сотрудничества на финише перспективного проекта могло быть принято под политическим давлением: бразильцы рассчитывали на углубление сотрудничества с РФ. В новой ситуации Украина озвучила планы по созданию альтернативной перспективной стартовой площадки для РН "Циклон-4" в Северной Америке.

В марте 2017 года канадская Maritime Launch Services Ltd. (MLS) озвучила планы по строительству в канадской провинции Новая Шотландия стартового комплекса для коммерческих запусков спутников на низкую околоземную и солнечно-синхронную орбиты при помощи украинской РН "Циклон-4М" разработки КБЮ. Первый пуск по проекту, который планируется реализовать на коммерческой основе, согласно озвученным тогда планам, намечался на 2020 год. В числе партнеров по проекту называлась американская UPC- один из основателей MLS.

Теги: #космос #гкау #мексика
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