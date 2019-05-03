Экономика

15:20 03.05.2019

Завод им.Малышева передает ВСУ очередную партию восстановленных танков Т-64 "Булат"

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Завод им.Малышева передает ВСУ очередную партию восстановленных танков Т-64 "Булат"

 ГП "Завод им.Малышева" (Харьков), одно из ведущих предприятий бронетанкового кластера госконцерна "Укроборонпром", завершило ремонтно-восстановительные работы очередной партии основных боевых танков (ОБТ) Т-64 "Булат" для ВСУ, сообщила в пятницу пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, на днях восстановленные "Булаты" прошли приемо-сдаточные испытания с участием военного госзаказчика и передаются в армию.

Зарекомендовавшим себя как надежная и качественная бронетехника в условиях боевых действий на Донбассе Т-64 проведен ремонт двигателей, корпусов, обеспечена замена ряда комплектующих, уточняют в госконцерне.

Как отметили в "Укроборонпроме", прошедшая восстановительные работы бронетехника оснащена новой системой управления огнем 1А43У с ночным прицельным комплексом, модульным комплексом динамической защиты "Нож", ракетным комплексом "Комбат", а также более мощным двигателем - 5ТДФМ мощностью 850 л.с. с повышенным ресурсом.

ГП "Завод им. Малышева" - известный в мире украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства Украины входит в состав "Укроборонпрома". В числе наиболее крупных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Ирак, Египет, Таиланд.

В январе 2019 года министр обороны Степан Полторак по итогам инспекции хода выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на ведущих предприятиях бронетанкового кластера "Укроборонпрома" выразил уверенность в своевременном выполнении ОПК "переходящих госконтрактов" по ГОЗ на 2018-2019 гг., а также ГОЗ на 2019 год. Он дал высокую оценку проведенному техническому обновлению бронетанковых мощностей, уточнив, что объем финансирования мероприятий ГОЗ по производству, ремонту и модернизации бронетехники на бронетанковых мощностях в Харькове оценивается за последние годы в более 10 млрд грн.

Теги: #укроборонпром #обт
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