Совет ОРЭ просит В.Гройсмана способствовать рассмотрению Кабмином проблемных вопросов деятельности "Укринтерэнерго"

Совет оптового рынка э/э (ОРЭ) обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой инициировать рассмотрение Кабинетом министров вопроса о снижении норматива отчисления дивидендов в госбюджет для госпредприятия "Укринтерэнерго" (являющегося поставщиком "последней надежды" - ППН) с 75% до 30%.

Такое решение принято на заседании Совета ОРЭ в конце апреля, сообщается на сайте ГП "Энергорынок".

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Соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство энергетики и угольной промышленности, но его более месяца согласовывает Министерство финансов, отмечается в письме Совета ОРЭ к В.Гройсману.

По данным "Укринтерэнерго", которые приводятся в обращении, в первом квартале 2019 года предприятие накопило долг перед ГП "Энергорынок" в размере 720 млн грн. Еще 150 млн грн оно задолжало операторам системы распределения. Обязательства по уплате налогов, возникшие по итогам работы ППН, составили 385 млн грн.

К низкому уровню расчетов за э/э "Укринтерэнерго" привели неплатежи его потребителей. "Неспособность "Укринтерэнерго" выполнять функции ППН, обусловленная дефицитом оборотных средств, приведет к негативным последствиям для всех участников рынка э/э", - подчеркивается в письме Совета ОРЭ к премьер-министру.

В связи с этим Совет предлагает снизить финансовую нагрузку на госпредприятие, сократив норматив отчисления дивидендов. Помимо этого, Совет также просит Кабинет министров рассмотреть вопрос выделения Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства средств для оплаты потребленной э/э коммунальными предприятиями "Вода Донбасса" (его долг в январе-марте 2019 года составил 269 млн грн) и "Аульский водовод" (долг 37 млн грн).

Как сообщалось, с 1 января 2019 года в Украине введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Облэнерго разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны заключить новые договора на распределение и поставку. Те, кто не смог заключить договор с поставщиком, перешли на потребление э/э от поставщика "последней надежды" на условии акцептованной поставки. Разрешенный период пребывания на поставке у ППН – 90 дней. Значительную долю потребителей, перешедших к "Укринтерэнерго", составили водоснабжающие и угледобывающие предприятия. Вначале текущего года Кабинет министров выделил 400 млн грн из госбюджета для оплаты э/э угольными госшахтами.