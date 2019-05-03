Экономика

11:01 03.05.2019

Корейская Hyundai заинтересована в строительстве метро в Харькове

1 мин читать
Корейская Hyundai заинтересована в строительстве метро в Харькове

Корейская компания Hyundai заинтересована в участии в тендере Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство Харьковского метрополитена, сообщает Министерство инфраструктуры Украины на сайте.

По словам посла Республики Корея в Украине Ли Янг Гу, Hyundai изъявила желание принять участие в тендере ЕБРР на строительство Харьковского метрополитена.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Владимир Омелян Украины пригласил корейскую сторону изучить возможности размещения мощностей компании Hyundai в стране.

"Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai - очень интересная и конкурентная. Рынок в Украине и Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества крайне перспективно", - сказал он.

Как отметил В.Омелян, пассажирские поезда Hyundai хорошо зарекомендовали себя в Украине, это является хорошим основанием для дальнейших переговоров "Укрзализныци" с указанной компанией по расширению сотрудничества.

Как сообщалось, почти все владельцы недвижимости в зоне строительства метро в Харькове дали официальное согласие на выкуп.

ЕБРР вместе с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) финансируют инвестиционный проект в объеме EUR160 млн на расширение Харьковского метрополитена. Деньги выделены на строительство станций "Державинская" и "Одесская", Алексеевского электродепо, а также на закупку 85 вагонов подвижного состава.

Теги: #ебрр #метро #харьков #hyundai
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 02.05.2019
ЕБРР намерен предоставить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для строительства второй очереди Яворовской СЭС

ЕБРР намерен предоставить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для строительства второй очереди Яворовской СЭС

14:23 02.05.2019
Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

19:18 30.04.2019
В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле, пострадала 14-летняя девочка

В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле, пострадала 14-летняя девочка

15:50 29.04.2019
Полиция проверила четыре гостиницы Харькова после сообщения о минировании

Полиция проверила четыре гостиницы Харькова после сообщения о минировании

10:20 29.04.2019
В Харькове мужчина бросил гранату в окно автомобиля, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

В Харькове мужчина бросил гранату в окно автомобиля, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

16:57 28.04.2019
Полиция задержала 16-летнего харьковчанина, "заминировавшего" церковь для развлечения

Полиция задержала 16-летнего харьковчанина, "заминировавшего" церковь для развлечения

13:24 27.04.2019
Сообщение о минировании харьковского аэропорта не подтвердилось

Сообщение о минировании харьковского аэропорта не подтвердилось

10:37 27.04.2019
Из харьковского аэропорта эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Из харьковского аэропорта эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

20:14 26.04.2019
Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

13:20 26.04.2019
В Харькове заминированы 5 гостиниц и гимназия, проводится эвакуация

В Харькове заминированы 5 гостиниц и гимназия, проводится эвакуация

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Убыток 10 госшахт в 2018г суммарно составил 2,7 млрд грн

Украина сократила дефицит госбюджета за 4 мес.-2019 до 0,9 млрд грн и накопила средства для пика долговых выплат в мае - Минфин

НБУ в конце апреля перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн

Чистая нефть поступила по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ

НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЕК может разрушиться из-за односторонней позиции ее некоторых членов - министр нефти Ирана

Убыток 10 госшахт в 2018г суммарно составил 2,7 млрд грн

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу, Brent у $70,4 за баррель

Украина сократила дефицит госбюджета за 4 мес.-2019 до 0,9 млрд грн и накопила средства для пика долговых выплат в мае - Минфин

НБУ в конце апреля перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн

"Единая нефтегазовая компания" победила в аукционе на спецразрешение на Дрогобычскую площадь за 15,7 млн грн

Киевская кондфабрика "Рошен" в 2018г инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн в реконструкцию

Чистая нефть поступила по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ

Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

Убытки ПриватБанка от связанных с экс-акционерами кредитов достигли почти 210 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА