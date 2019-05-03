Экономика

09:41 03.05.2019

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу, Brent у $70,4 за баррель

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Цены на нефть продолжают снижение в пятницу, Brent у $70,4 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, североамериканские фьючерсы остаются у минимума с начала апреля из-за опасений активного роста добычи в США и недостаточного спроса на углеводороды по всему миру.

До некоторой степени падение сдерживают новости из Венесуэлы и Ирана, но аналитики ожидают, что другие страны ОПЕК быстро компенсируют падение поставок нефти из этих стран.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 кв подешевели на $0,35 (0,49%) - до $70,4 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на $1,43 (2%) и составляла на закрытие $70,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,24%) - до $61,66 за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене $1,79 (2,8%), опустившись до $61,81 за баррель.

Теги: #цены #нефть
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