ЕБРР намерен предоставить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для строительства второй очереди Яворовской СЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен рассмотреть вопрос предоставления займа в размере EUR7 млн ООО "Энергопарк Яворив" для строительства второй очереди Яворовской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 36 МВт.

Как сообщается на сайте банка, заседание Совета директоров по вопросу предоставления займа намечено на 5 июня.

Проект реализуется в рамках недавно утвержденной ЕБРР III Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF III) общим объемом EUR 250 млн.

Яворовскую СЭС строит группа "Эко-Оптима", которая уже построила ее первую очередь мощностью 36 МВт в Терновице Львовской области. Как сообщается на сайте компании, запуск второй очереди намечен на второе полугодие текущего года.

"Эко-Оптима" управляет парком СЭС и ветроэлектростанций (ВЭС), часть которых построена с использованием кредитных средств ЕБРР. В Старом Самборе Львовской области компания ввела две очереди ВЭС на 34 МВт. Проект реализован с привлечением средств ЕБРР и Фонда чистых технологий Всемирного банка.

В 2013-2015 годах "Эко-Оптима" построила Богородчанскую СЭС на 2,8 МВт, Самборскую СЭС на 8 МВт. В январе 2019 года компания ввела Глиняны СЭС на 3,5 МВт, в марте 2019 года – Бориславскую СЭС на 8,5 МВт. Компания также построила две биотопливные электростанции на 2 МВт и 1,5 МВт.

Основателем группы "Эко-Оптима" является бизнесмен Зиновий Козицкий.