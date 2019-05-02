Экономика

15:59 02.05.2019

Киевская кондфабрика "Рошен" в 2018г инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн в реконструкцию

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Киевская кондфабрика "Рошен" в 2018г инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн в реконструкцию

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2018 году инвестировала 88,5 млн грн в производственное оборудование и 243 млн грн в реконструкцию помещений фабрики и благоустройство прилегающих территорий.

Согласно годовому отчету компании, ЧАО также вложило 7,4 млн грн в реконструкцию котельной и теплосетей фабрики и 32,6 млн грн – в организацию детского центра.

По данным отчета, чистый доход фабрики в 2018 году составил 373,3 млн грн (+44% к 2017 году), чистая прибыль увеличилась в 4 раза – до 11,9 млн грн. Валовая прибыль составила 55,1 млн грн (+79%), долгосрочные обязательства – 33,7 млн грн (+10%), текущие обязательства – 222,3 млн грн (-46%).

Как сообщалось, компания направит 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставит нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 год киевская фабрика "Рошен" не намерена.

Кондитерская корпорация Roshen проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании, в связи с этим увеличивает уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн грн и Кременчугской – на 300 млн грн.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #инвестиции #украина #рошен
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