Экономика

15:29 02.05.2019

Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

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Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

Украина и Азербайджан готовят планы организации двустороннего военно-технического сотрудничества в отрасли производства боеприпасов.

Как сообщила в четверг пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в ходе прошедших в рамках 14-й международной оборонной IDEF-2019 (Стамбул, Турция) переговоров главы "Укроборонпрома" Павла Букина с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаевым, стороны обсудили перспективы участия госпредприятий украинского ОПК в боеприпасной программе Азербайджана.

Согласно сообщению, наполнением перспективного сотрудничества может стать организация двусторонней кооперации по производству отдельных комплектующих к боеприпасам для наземной артиллерии ВС Азербайджана с использованием украинских технологий и промышленных мощностей в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба, в ходе переговоров украинская и азербайджанская стороны также обсудили перспективы двустороннего ВТС в сфере трансфера оборонных технологий, а также возможность закупок Украиной у Азербайджана боеприпасов и средств ближнего боя.

Как отмечается в сообщении, в рамках встречи стороны также обменялись мнениями относительно оптимальных путей реформирования оборонной отрасли в новой геополитической ситуации.

В частности, азербайджанская сторона проинформировала украинских партнеров о создании с учетом требований нового времени на базе Министерства оборонной промышленности Азербайджана государственного оборонного концерна "Азесилах". Ожидается, что создание оборонного госконцерна позволит Баку усовершенствовать структуру национальной оборонной промышленности и облегчить привлечение инвестиций, а также повысить мобильность и гибкость управленческих решений в оборонной отрасли. "В отличие от министерства, принципы управления госкорпорацией являются более совершенными, что облегчает возможности привлечения инвестиций", - отмечалось в ходе встречи.

Проходящая в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая под патронатом президента Турции Реджепа Эрдогана международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019 входит в число крупнейших мировых специализированных площадок оборонного сектора. По данным организаторов, в работе IDEF-2019 принимают участие около 1060 оборонных компаний из 68 стран.

В рамках участия в IDEF-2019 Украина договорилась о поставках Турции ствольных 120-мм ПТУР "Конус" разработки КГКБ "Луч" с поэтапным налаживанием их производства на турецких мощностях, а также заключила новые контракты на дальнейшую поставку в интересах ВСУ связного оборудования УКВ-диапазона турецкой Aselsan, выступающей сегодня вместе с американской Harris основным зарубежным партнером Киева в программе переоснащения украинской армии средствами защищенной тактической связи УКВ и КВ-диапазона, отвечающих стандартам НАТО.

Как сообщалось, обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины. В принятом в 2016 году Стратегическом оборонном бюллетене также закреплены планы по переходу ВСУ на стандарты НАТО в сегменте автоматизации и создание в армии до 2020 года эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи, разведки, наблюдения по концепции С4ИSR.

В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года ОПК в полном объеме на стандарты НАТО, а также планы по присоединению к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений.

Теги: #втс #украина #боеприпасы #азербайджан
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