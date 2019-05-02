Экономика

13:22 02.05.2019

Убытки ПриватБанка от связанных с экс-акционерами кредитов достигли почти 210 млрд грн

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Убытки ПриватБанка от связанных с экс-акционерами кредитов достигли почти 210 млрд грн

Кредитный портфель ПриватБанка (Киев), который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами согласно постановлению Нацбанка №315 от 2015 года, на конец 2018 года достиг 212,8 млрд грн по сравнению со 185,58 млрд грн на конец 2017 года, говорится в годовой аудированной отчетности банка на его сайте.

"По состоянию на 31 декабря 2018 года группа признала убытки 209,453 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим кредитам (31 декабря 2017 года: резерв под обесценивание – 181,887 млрд грн; 31 декабря 2016 года … - 180,114 млрд грн", – отмечается в документе.

Согласно ему, этот кредитный портфель проходит как "Кредиты, управляемые как отдельный портфель", и занимает 73% от общего клиентского кредитного портфеля банка, 87% – от обесцененных кредитов.

В отчете уточняется, что непросроченные обесцененные кредиты, связанные с бывшими акционерами, на конец 2018 года составляли 13,82 млрд грн, просроченные менее чем 30 дней – 4,44 млрд грн, просроченные от 31 до 180 дней – 0,36 млрд грн, просроченные от 181 до 360 дней – 5,25 млрд грн, просроченные более чем 361 день – 188,9 млрд грн.

Аудитор банка E&Y отметил, что на конец 2017 года банк признавал залоговое имущество в сумме 5,61 млрд грн в составе имущества, перешедшего банку в собственность как залогодержателю, однако в 2018 году отменил признание залогового имущества и признал кредит клиенту на эту сумму и его обесценение на всю балансовую стоимость кредита. Это частично объясняет рост кредитного портфеля, связанного с экс-акционерами.

E&Y уточнил, что не смог получить приемлемые аудиторские доказательства в достаточном объеме о справедливой стоимости этого имущества на конец 2016 и 2017 гг., а также в отношении периода, когда произошло обесценение этого кредита.

В отчете банк также напоминает, что при его национализации в декабре 2016 года в капитал были конвертированы обязательства на 10,93 млрд грн перед клиентами и на 10,72 млрд грн – по выпущенным еврооблигациям, а также 7,78 млрд грн субординированного долга. На дату составления консолидированной финансовой отчетности против банка были поданы иски в суд на сумму 21,82 млрд грн (31 декабря 2017 – 21,22 млрд грн). "Конечный результат невозможно определить, за исключением сумм, которые уже признаны в консолидированной финансовой отчетности. Следовательно, группа не признала дополнительного резерва по этим искам", – отмечается в документе.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2019 года по размеру общих активов(525,25 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 действующих в стране банков.

Теги: #украина #приватбанк #убытки
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