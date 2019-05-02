НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 22 по 26 апреля 2019 года купил на межбанковском валютном рынке $80 млн по сравнению с $45 млн и $56,5 млн в предыдущие недели.

Согласно сообщению на сайте центробанка, вся валюта была приобретена по наилучшему курсу.

Официальный курс гривни к доллару за последнюю неделю апреля, которая была первой после второго тура президентских выборов, укрепился с 26,8652 грн/$1 до 26,492737 грн/$1.

Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1113,1 млн, продал – $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с 4256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.