Ривненская АЭС подключила второй блок к сети после завершения планового ремонта

Ривненская АЭС в среду, 1 мая, в 22:30 подключила второй блок к энергосистеме страны после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

За прошедшие праздники РАЭС на сутки отключала блок №3 из-за возгорания автотрансформатора, к которому привело короткое замыкание в нем 29 апреля в 21:04. Спустя час, в 22.07, возгорание трансформатора 7АТ было ликвидировано. Блок №3 был подключен к сети 30 апреля в 21:01. По данным Госатомрегулирования, предварительная оценка инцидента по международной шкале INES - "ниже шкалы/уровень 0".

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Хмельницкой АЭС – 159 сутки среднего планового ремонта (до 6 августа), на блоке №4 Запорожской АЭС – 57 сутки среднего планового ремонта (до 14 июня), на блоке №2 Запорожской АЭС – 51 сутки капитального планового ремонта (до 18 августа), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 45 сутки капитального планового ремонта (до 3 июля).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в г.Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.