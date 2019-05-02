Экономика

10:50 02.05.2019

Ривненская АЭС подключила второй блок к сети после завершения планового ремонта

2 мин читать
Ривненская АЭС подключила второй блок к сети после завершения планового ремонта

Ривненская АЭС в среду, 1 мая, в 22:30 подключила второй блок к энергосистеме страны после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

За прошедшие праздники РАЭС на сутки отключала блок №3 из-за возгорания автотрансформатора, к которому привело короткое замыкание в нем 29 апреля в 21:04. Спустя час, в 22.07, возгорание трансформатора 7АТ было ликвидировано. Блок №3 был подключен к сети 30 апреля в 21:01. По данным Госатомрегулирования, предварительная оценка инцидента по международной шкале INES - "ниже шкалы/уровень 0".

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Хмельницкой АЭС – 159 сутки среднего планового ремонта (до 6 августа), на блоке №4 Запорожской АЭС – 57 сутки среднего планового ремонта (до 14 июня), на блоке №2 Запорожской АЭС – 51 сутки капитального планового ремонта (до 18 августа), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 45 сутки капитального планового ремонта (до 3 июля).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в г.Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ривненская_аэс #ривненская_область #аэс #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:47 01.05.2019
Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

16:13 30.04.2019
Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС произошло из-за короткого замыкания, радиационный фон без изменений

Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС произошло из-за короткого замыкания, радиационный фон без изменений

23:23 29.04.2019
На Ровенской АЭС горел трансформатор, пожар ликвидирован спасателями

На Ровенской АЭС горел трансформатор, пожар ликвидирован спасателями

13:04 15.04.2019
Белоруссия пересматривает тарифы на электроэнергию в связи с запуском БелАЭС, но влияние цен на газ сохранится

Белоруссия пересматривает тарифы на электроэнергию в связи с запуском БелАЭС, но влияние цен на газ сохранится

16:34 11.04.2019
Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

14:05 18.03.2019
Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

13:00 18.03.2019
Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж нестабильных конструкций "Укрытие" на 2,5 млрд грн

Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж нестабильных конструкций "Укрытие" на 2,5 млрд грн

16:20 13.03.2019
В Украине пока нет четких правил работы новой модели оптового рынка э/э, которую планируют запустить с 1 июля – "Энергоатом"

В Украине пока нет четких правил работы новой модели оптового рынка э/э, которую планируют запустить с 1 июля – "Энергоатом"

16:57 05.03.2019
Суд закончил исследование доказательств эпизода завладения средствами "Энергоатома" в деле экс-нардепа Мартыненко

Суд закончил исследование доказательств эпизода завладения средствами "Энергоатома" в деле экс-нардепа Мартыненко

15:04 28.02.2019
Украинское НПП "Радий" и американская "Curtiss-Wright Corporation" стали стратегическими партнерами – Порошенко

Украинское НПП "Радий" и американская "Curtiss-Wright Corporation" стали стратегическими партнерами – Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязной" нефти

Чистую нефть в Беларуси ждут ближе к полуночи 2 мая

"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр финансов и экономики Аджарии: мы заинтересованы в круглогодичном авиасообщении с Украиной

ПриватБанк перечислит в госбюджет 11,52 млрд грн дивидендов за 2018 год

Украина и Турция в ходе IDEF-2019 договорились о поставках украинских ПТУР "Конус" для турецких основных боевых танков

"Киевстар" в I кв. увеличил доход на 20,2%

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

ЦГОК в 2018 г. сократил прибыль на 16,8%

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

Порядок возобновления транзита нефти согласован операторами трубопровода "Дружба"

Минфин США готов оказать помощь для быстрого восстановления экономики Венесуэлы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА