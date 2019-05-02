Украина и Турция в ходе IDEF-2019 договорились о поставках украинских ПТУР "Конус" для турецких основных боевых танков

Украина и Турция договорились о поставках украинских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Конус" калибра 120 мм и дальностью 5 км разработки ГККБ "Луч" (Киев) для турецких основных боевых танков.

Как сообщила пресс-служба ГП "Спецтехноэкспорт" в понедельник, соответствующий контракт парафирован украинской стороной с турецкой государственной корпорацией MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) в ходе 14-й Международной выставки оборонной отрасли IDEF-2019, проходящей в Стамбуле.

Согласно сообщению, условия договоренности предусматривают поэтапную передачу технологии турецкой стороне, организацию производства украинских 120-мм ПТУР, соответствующих стандартам НАТО, на мощностях в Турции.

Парафирование контракта позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставки, а также другие детали реализации договоренности, отмечается в сообщении. Завершение подписания контракта намечено на ближайшие дни. Кроме того, уже в ближайшее время намечено производство и первые экспортные партии ПТУР "Конус" для турецкого заказчика, отмечает пресс-служба.

Как ожидается, договоренности с турецкой МКЕК на поставку и производство украинских ПТУР позволит расширить присутствие Украины на оборонных рынках стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в первую очередь, в странах, имеющих в своих армейских арсеналах танки Т-84-120 и Т-72-120.

Киев и Анкара активизировали двухстороннее военно-техническое сотрудничество в новой геополитической ситуации в 2014 году.

В числе перспективных направлений, в частности, - связь, авиадвигателестроение, бронетанкостроение, ракетное вооружение.

В настоящее время турецкая компания Aselsan выступает основным зарубежным партнером Украины в программе переоснащения ВСУ новыми системами тактической связи УКВ-диапазона, соответствующим стандартам НАТО.