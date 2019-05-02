Экономика

10:32 02.05.2019

"Киевстар" в I кв. увеличил доход на 20,2%

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"Киевстар" в I кв. увеличил доход на 20,2%

Мобильный оператор компания "Киевстар" в январе-марте 2019 года увеличил общий доход на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,125 млрд грн, свидетельствуют данные финансового отчета акционера компании, международной группы Veon (до ребрендинга – VimpelCom Ltd.), обнародованные на ее официальном сайте.

Согласно отчету, за первый квартал 2019 года "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3,223 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 6,3 процентных пункта (п. п.) - до 62,9%.

Доходы от услуг мобильной связи в первом квартале 2019 года увеличились на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4,763 млрд грн.

"Киевстар" отчитался, что мобильным интернетом уже пользуется более 60% абонентов компании, а среднее потребление дата-трафика увеличилось в первом квартале-2019 на 98% по сравнению с первым кварталом-2018 - до 3 Гб на абонента. Также в среднем, абонент "Киевстар" использует 585 минут голосового трафика в месяц. Средний доход от абонента (ARPU) мобильной связи вырос до 60 грн, или на 22,8%. Потребление голосовых услуг (MoU) сократилось на 0,2% - до 585 минут.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в январе-марте 2019 года сократилось на 0,7% - до 26,3 млн.

Незначительное уменьшение количества абонентов оператор объясняет сокращением потребности в использовании абонентами нескольких SIM-карт.

Доходы фиксированной связи в январе-марте 2019 года увеличились на 11,4% - до 329 млн грн, в основном благодаря росту на 11,9% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных ("Домашний интернет"). Показатель ARPU "Домашнего интернета" увеличился на 5,9% до 75 грн. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось незначительно – на 11,9% оставшись в рамках 0,9 млн пользователей

По итогам января-марта 2019 года 4G-связь "Киевстара" работает на территории, где проживает 65% населения Украины.

Капитальные инвестиции за указанный период сократились на 43,1% (без учета стоимости лицензий на 4G связь) и составили 983 млн грн. В основном, средства направлялись в развитие связи 4G и улучшение качества услуг высокоскоростного мобильного интернета.

В первом квартале 2019 года "Киевстар" перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму 1,675 млрд грн.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует все 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #доходы #киевстар #украина
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