ЦГОК в 2018 г. сократил прибыль на 16,8%

ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК, Днепропетровская обл.), входящее в группу "Метинвест", в 2018 году сократило чистую прибыль на 16,8% по сравнению с 2017 годом – до 2 млрд 254,188 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия, в прошлом году оно увеличило чистый доход на 5,7% по сравнению с 2017 годом – до 11 млрд 338,790 млн грн.

Нераспределенная прибыль ЦГОКа к концу прошлого года составила 5 млрд 788,212 млн грн.

Положительный финансовый результат до налогообложения по итогам года снизился на 22,3% - до 2 млрд 568,187 млн грн.