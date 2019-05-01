Экономика

10:58 01.05.2019

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

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НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз" Украины с 1 мая 2019 года снижает тариф на газ для населения, сообщила пресс-служба компании.

"По поручению Кабинета министров Украины (КМУ) НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход и такой уровень цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

По этому механизму, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Теги: #цена_на_газ #украина #нафтогаз_украины #нафтогаз #коболев #газ #цена
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