Экономика

14:14 30.04.2019

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязной" нефти

1 мин читать
В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязной" нефти

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Буларуси, Украины и Польши, оценивается в 5 млн тонн, заявил журналистам в Гомеле во вторник первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно 5 млн тонн", - сказал А.Вериго, которого цитирует агентство БелТА.

Теги: #гомельтранснефть_дружба #беларусь #россия #украина #нефть #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 30.04.2019
ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности

ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности

14:21 30.04.2019
Полиция Одесчины перешла на усиленный вариант несения службы, 1-2 мая в облцентр прибудут дополнительные силы и средства

Полиция Одесчины перешла на усиленный вариант несения службы, 1-2 мая в облцентр прибудут дополнительные силы и средства

13:52 30.04.2019
Зеленский объявлен избранным президентом Украины

Зеленский объявлен избранным президентом Украины

13:29 30.04.2019
В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

12:54 30.04.2019
Май в Украине начнется с дождливой погоды

Май в Украине начнется с дождливой погоды

11:41 30.04.2019
Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

11:40 30.04.2019
Тимошенко требует отставки Ревы с должности министра соцполитики за его высказывание о жителях "ЛДНР"

Тимошенко требует отставки Ревы с должности министра соцполитики за его высказывание о жителях "ЛДНР"

11:06 30.04.2019
Российские силовики проводили обыски у крымских татар

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

10:28 30.04.2019
Наша цель - приведение стандартов Госпогранслужбы в соответствие со стандартами НАТО

Наша цель - приведение стандартов Госпогранслужбы в соответствие со стандартами НАТО

10:13 30.04.2019
Чистую нефть в Беларуси ждут ближе к полуночи 2 мая

Чистую нефть в Беларуси ждут ближе к полуночи 2 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чистую нефть в Беларуси ждут ближе к полуночи 2 мая

"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

Прокачка "чистой" нефти по нефтепроводу "Дружба" не началась - "Белнефтехим"

Ferrexpo назвала причины ухода Deloitte и отставки двух директоров, акции выросли на 9,6%

Ш/у "Покровское" "Метинвеста"-"Донецкстали" завершило 2018г с убытком 1 млрд грн против втрое большей прибыли годом ранее

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко продал торговый центр в Кишиневе

Финдиректор Ferrexpo успел продать 150 тыс. акций до обвала их курса

"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

Прокачка "чистой" нефти по нефтепроводу "Дружба" не началась - "Белнефтехим"

Украина и Польша в 2018 нарастили военные расходы, а Россия снизила и покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону - доклад SIPRI

Ferrexpo назвала причины ухода Deloitte и отставки двух директоров, акции выросли на 9,6%

Ш/у "Покровское" "Метинвеста"-"Донецкстали" завершило 2018г с убытком 1 млрд грн против втрое большей прибыли годом ранее

"Чистая" нефть придет на Мозырский НПЗ в Белоруссии в начале мая

РФ, Белоруссия, Украина и Польша согласовали меры по улучшению качества нефти в нефтепроводе "Дружба" – вице-премьер РФ

МАУ в 2018г увеличила выручку на 22,7%, но денпоток от опердеятельности стал отрицательным – отчет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА