В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязной" нефти

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Буларуси, Украины и Польши, оценивается в 5 млн тонн, заявил журналистам в Гомеле во вторник первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно 5 млн тонн", - сказал А.Вериго, которого цитирует агентство БелТА.