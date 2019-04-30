Экономика

12:51 30.04.2019

Порошенко продал торговый центр в Кишиневе

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Порошенко продал торговый центр в Кишиневе

Кишиневская компания "Twins Estate S.R.L." сообщила, что приобрела пакет акций одного из крупнейших торговых центров Кишинева АО "Gemenii S.A." (бывший универмаг "Детский мир"), которым, по данным СМИ, владел уходящий президент Украины Петр Порошенко.

Во вторник "Twins Estate S.R.L." распространила пресс-релиз о том, что приобрела мажоритарный пакет акций бывшего "Детского мира" в Кишиневе. Согласно пресс-релизу, договор о купле-продаже в конце прошлой недели одобрен Советом по конкуренции и вступил в силу.

При этом покупатель не сообщает подробности сделки, сумму сделки, а также имя продавца.

Сообщается лишь, что торговый центр "Gemenii S.A." продолжит работу в обычном режиме, а новый владелец намерен обновить центр в соответствии с запросами современного рынка. Собственник также обещает сохранить актуальный бренд "Gemenii", "узнаваемый по всей Молдавии".

Компания "Twins Estate S.R.L." входит в группу компаний "Rogob", специализирующейся на розничной торговле мясом и мясопродуктами. Два года назад компания "Rogop" также приобрела магазин "Unic" - бывший центральный универмаг Кишинева.

Молдавские СМИ писали, что компания "Rogop" через третьи лица принадлежит лидеру Демократической партии и главному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку. В Молдове его также считает важным деловым партнером Петра Порошенко.

Теги: #кишинев #порошенко #продажа
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