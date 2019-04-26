РФ, Белоруссия, Украина и Польша согласовали меры по улучшению качества нефти в нефтепроводе "Дружба" – вице-премьер РФ

Россия, Белоруссия, Польша и Украина приняли согласованные решения по устранению последствий загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"По результатам переговоров с участием представителей Российской Федерации, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода", - сказал Д.Козак.

Он отметил, что главной целью переговоров была "скорейшая ликвидация последствий технического сбоя", связанных с попаданием в "Дружбу" нефти с повышенным содержанием органических хлоридов. "Так как речь идет о трансграничной транспортной системе, требуются скоординированные действия всех стран, по территории которых проходит нефтепровод", - подчеркнул Д.Козак.

"Хочу выразить признательность нашим партнерам из Белоруссии, Польши и Украины за конструктивный диалог и оперативные совместные решения в этой непростой ситуации", - отметил вице-премьер.