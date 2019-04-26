Экономика

18:19 26.04.2019

НБУ заявил о подозрениях в отмывании брокерами через ОВГЗ 800 млн грн для 74 физлиц, из которых 12 – публичные

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НБУ заявил о подозрениях в отмывании брокерами через ОВГЗ 800 млн грн для 74 физлиц, из которых 12 – публичные

Национальный банк Украины выявил ряд проведенных брокерами биржевых сделок с ОВГЗ, которые могут свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и по итогам которых 74 физлица, из которых 12 – публичные, получили около 800 млн грн прибыли.

"Результатом проведения регулярных/циклических операций купли-продажи ОВГЗ было постоянное получение физическими лицами (одна сторона сделки) инвестиционной прибыли, а юридическими лицами (вторая сторона сделки) - инвестиционного убытка", – поясняет природу этих сделок Нацбанк, не уточняя названия брокеров.

По его данным, прибыль от них в размере около 95 млн грн также получили четыре юрлица, из которых два нерезидента, а убыток пришелся на 18 компаний, из которых шесть нерезидентов.

"Установлено, что в период с 10.01.2017 до 04.12.2018 вышеупомянутыми брокерами заключены на фондовых биржах сделки по ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% от всех заключенных на фондовых биржах сделок по ОВГЗ за этот период", – указал центробанк.

Согласно его сообщению, он уведомил об этих биржах и брокерах, которые являются субъектами первичного финмониторинга, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Теги: #брокеры #отмывание #доходы #овгз #нацбанк
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