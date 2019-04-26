Группа "ТАС" обжалует в суде штраф АМКУ на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза"

Группа компаний "ТАС" Сергея Тигипко обжалует в суде наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 55 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретении акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) и отказ в данной концентрации.

Как сообщается в пресс-релизе "ТАС" в пятницу, группа не согласна с решением АМКУ относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретении ЧАО "Днепрометиз" и обжалует его в судебном порядке.

"Группа "ТАС" считает данное решение предвзятым, и базирующемся исключительно на субъективном толковании определенными членами АМКУ законодательства Украины", - указано в заявлении группы.

При этом отмечается, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, группа "ТАС" еще в 2017 году официально обратилась к АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию с момента осуществления концентрации.

"Несмотря на то, что законом предусмотрен максимальный срок рассмотрения заявления в 45 дней, АМКУ открыл дело и затянул процесс рассмотрения вопроса на полтора года, фактически помешав нормальной хозяйственной деятельности ЧАО "Днепрометиз". Несмотря на беспрецедентно длительный срок рассмотрения вопроса относительно концентрации, члены АМКУ не учли ни одного объяснения группы "ТАС" и приняли решение, исходя из собственного субъективного толкования норм законодательства о защите экономической конкуренции", - констатируют в группе.

При этом в заявлении указывается на беспрецедентный размер штрафа – 55 млн грн, что составляет более чем полугодовой фонд оплаты труда ЧАО "Днепрометиз" для более 700 работников.

"С целью защиты отечественного бизнеса, группа "ТАС" будет опротестовывать решение АМКУ в судебном порядке и убеждена в объективном решении суда в этом споре. В группе "ТАС" уверены, что данное решение АМКУ не повлияет на текущую работу ЧАО "Днепрометиз" и на планы относительно его последующего развития", - резюмируется в заявлении группы.