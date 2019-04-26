На переговорах в Минске по проблеме транзита нефти не обсуждались вопросы компенсации - Укртранснафта

Стороны переговоров по вопросу транзита нефти не обсуждали вопросы компенсации.

"Нет, не обсуждали (вопросы компенсации - ИФ), пока обсуждалось решение технических проблем", - заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко журналистам в пятницу в Минске.

Он отметил, что финансовые вопросы стороны будут обсуждать после.

Как сообщалось, в пятницу в Минске проходят экстренные переговоры представителей Белоруссии, России, Польши и Украины. Стороны обсуждают ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".