Экономика

16:58 26.04.2019

"Укртранснафта": техническое решение по возобновлению транзита найдено

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"Укртранснафта": техническое решение по возобновлению транзита найдено

Стороны переговоров по проблеме поставок российской нефти нашли решение проблемы возобновления транзита.

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", - заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

Как сообщалось, в пятницу в Минске проходят экстренные переговоры представителей Белоруссии, России, Польши и Украины. Стороны обсуждают ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Теги: #транзит #укртранснафта #нефть
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