Рада, приняв закон о "зеленых" аукционах, урегулировала проблему высоких цен на э/э ВИЭ - Насалик

Верховная Рада, приняв закон о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) урегулировала проблему завышенных на цен на "зеленую" э/э в Украине, самых высоких в ЕС, считает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Верховная Рада, наконец, ограничила тарифы (на отпуск э/э ВИЭ - ИФ), которые выходят за рамки понимания", - заявил министр во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, отвечая на вопрос депутатов о справедливости принятого в четверг закона.

И.Насалик подчеркнул, что тарифы на "зеленую" э/э должны формироваться рыночным путем, а не устанавливаться административно, как в настоящее время.

Он также отметил, что для домохозяйств сохраняется возможность получения "зеленого" тарифа, при этом допустимая мощность их установок увеличена с 30 кВ до 50 кВ.