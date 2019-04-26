Коломойский подал в суд пять новых исков к НБУ и ПриватБанку

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал в Хозяйственный суд Киева пять новых исков к Национальному банку Украины (НБУ) и ПриватБанку, сообщает в пятницу издание "Новое время.Бизнес" со ссылкой на источники в юридических кругах.

"19 апреля 2019 года Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и ПриватБанку… В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним", - отмечается в сообщении.

По данным издания, первые слушания пройдут в суде 10, 22 и 23 мая.

Как отмечается в сообщении, юристы объясняют такие действия со стороны экс-собственника ПриватБанка желанием подстраховать решение Печерского суда, принятого поздно вечером 20 апреля, которым удовлетворил иск И.Коломойского по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанку Нацбанком на сумму 9,2 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.