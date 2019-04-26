Экономика

11:33 26.04.2019

НБУ увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанке во II-III кв.-2019

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НБУ увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанке во II-III кв.-2019

 Национальный банк Украины (НБУ) увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

"Во II-III кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года", - отмечается в сообщении.

По оценке НБУ, покупка до $20 млн в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

Теги: #нбу #валюта #межбанк #нацбанк
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