НБУ увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанке во II-III кв.-2019

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

"Во II-III кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года", - отмечается в сообщении.

По оценке НБУ, покупка до $20 млн в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.