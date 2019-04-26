Экономика

11:01 26.04.2019

Решения правительства по ценам на газ полностью соответствуют программе с МВФ - глава Минфина

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Решения правительства по ценам на газ полностью соответствуют программе с МВФ - глава Минфина

 Постановление Кабинета министров №293 от 3 апреля, позволяющее снижать цену на газ для нужд населения ниже уровня цен, установленных правительством осенью 2018 года постановлением №867, полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявила министра финансов Оксана Маркарова.

"Цены, установленные в постановлении КМУ №867, фактически будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца этого года. Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и, таким образом, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ", – сказала министр агентству "Интерфакс-Украина", комментируя соответствие программе МВФ ситуации, при которой с 1 мая потолок цен растет, а реально цена на газ снизится.

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О.Макарова подчеркнула, что постановление правительства №293 от 3 апреля 2019 года позволит цене на природный газ для населения соответствовать уровню цен, образовавшихся на рынке, что соответствует цели перехода к рыночному ценообразованию.

Глава Минфина напомнила: принятое в рамках программы с МВФ прошлогоднее постановление №867 установило оптовые цены на природный газ для бытовых потребителей на период до конца 2019 года, когда тариф на природный газ, используемый домохозяйствами, должен стать полностью рыночным.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил срок действия спецобязательств (PSO) "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии. Этим документом правительство пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, и установило график постепенного выхода на рыночные цены с использованием понижающих коэффициентов: 0,6943 – с 1 ноября 2018-го по 30 апреля 2019 года и 0,8 –с 1 мая 2019 года.

В результате с 1 ноября цена PSO была повышена на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС и расходами на транспортировку и поставку.

В то же время установившаяся с весны конъюнктура на европейском рынке привела к снижению рыночной цены на газ ниже устанавливаемого правительством для населения регуляторного уровня цены.

Кабмин и НАК "Нафтогаз Украины" 22 апреля согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – до 8,247 тыс. грн.

Теги: #газ #цены #минфин #маркарова #кабмин
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