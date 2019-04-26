Минэнергоугля опубликовало проект Порядка проведения аукционов по продаже э/э по двусторонним договорам

Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало проект постановления Кабинета министров о Порядке проведения электронных аукционов по продаже э/э по двусторонним договорам и Порядке выбора организаторов таких аукционов.

Документ, являющийся одним из основных в нормативно-правовой базе по обеспечению работы новой модели оптового рынка э/э, опубликован на сайте министерства в четверг.

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Как отмечается в анализе регуляторного влияния документа, для начала работы новой модели с 1 июля, до 1 июня должна пройти регистрация участников рынка двусторонних договоров, а для этого необходимо определить организатора соответствующих электронных аукционов, который обеспечит процесс.

Внедрение аукционного механизма продажи э/э по двусторонним договорам упростит ля участников процесс поиска контрагентов, обеспечит реальную конкуренцию на рынке и свободное ценообразование, но при этом предотвратит существенное повышение цен на э/э АЭС, поясняют авторы Порядка.

Документ регулирует правила работы трех государственных производителей э/э (НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго"), однако к аукционам могут на добровольной основе присоединиться другие участники рынка.

По оценке разработчиков документа, подготовительный период к проведению аукционов составит 60-75 дней.

Предполагается, что за ходом аукционов будет следить аукционный комитет из шести представителей госорорганов (по двое – от Минэнергоугля и Минэкономиразвития, по одному – от НКРЭКУ и Антимонопольного комитета Украины).

Проект порядка предусматривает, что право инициировать аукцион имеет исключительно продавец э/э. Он же рассчитывает стартовую цену э/э и подает на согласование аукционному комитета. При этом стартовая цена для первых аукционов (который проводятся в течение первого месяца после запуска новой модели оптового рынка) не может превышать средневзвешенную оптово-рыночную цену за последние три месяца, предшествующие дате аукциона. Для последующих аукционов – не может превышать средневзвешенную цену, сложившуюся на рынке "на сутки перед" за предшествующую декаду.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.