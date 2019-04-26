Экономика

10:01 26.04.2019

Кубив предложил Китаю проложить через Украину логистический коридор в ЕС

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Кубив предложил Китаю проложить через Украину логистический коридор в ЕС

 Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив предложил правительству Китайской Народной Республики проложить через Украину логистический коридор в ЕС.

"Лучший подход для дальнейшего возведения китайского экспресса в Европу, о котором говорит правительство КНР, - это создание маршрутов через Украину. Мы предлагаем китайским коллегам совместный проектный портфель: развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической сфере, переработку агропродукции", - сказал С.Кубив на Втором международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине в четверг.

Он также добавил, что китайские специалисты провели консультации с украинскими коллегами относительно участия Украины и КНР в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, что обеспечит доставку грузов из Китая в страны ЕС.

"Украина готова предложить выгодные транспортные маршруты по территории Украины для сообщения Китая со странами Европы, а также наладить кооперацию между предприятиями Украины и Китая с последующей реализацией продукции на рынках ЕС. Мы также готовы развивать сотрудничество по модернизации украинской промышленности и создавать совместные производственные мощности. Фактически речь идет о создании основ для развития торгового и промышленного коридора Китай-Украина-ЕС", - отметил С.Кубив.

Инициатива КНР "Один пояс - один путь" по торгово-экономическому, культурному и научно-технологическому сотрудничеству должна соединить Китай и страны Западной Европы, на что Китай планирует к 2020 году инвестировать $800 млрд.

Теги: #кубив #логистика #китай #мэрт
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