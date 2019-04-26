Экономика

09:59 26.04.2019

Нефть продолжает дешеветь

2 мин читать
Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются после достижения максимумов с октября прошлого года. Однако это, вероятнее всего, не помешает им завершить "в плюсе" восьмую неделю подряд, чего не происходило почти четыре года.

Аналитики RBC полагают, что этим летом котировки сорта Brent могут достигнуть $80 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв подешевели на $0,17 (на 0,23%) - до $74,18 за баррель. В четверг их цена снизилась на $0,22 (на 0,3%), составив на закрытие $74,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются утром на $0,31 (на 0,48%) - до $64,9 за баррель. По итогам сессии в четверг их цена уменьшилась на $0,68 (на 1,03%) и завершила день на отметке $65,21.

Для североамериканской марки главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

Однако старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, что совокупный объем запасов нефти в США находится на среднем уровне для данного времени года за последние пять лет, тогда как резервы бензина ниже этого уровня на 2%, а дистиллятов - на 6%.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 26.04.2019
Решения правительства по ценам на газ полностью соответствуют программе с МВФ - глава Минфина

Решения правительства по ценам на газ полностью соответствуют программе с МВФ - глава Минфина

09:39 26.04.2019
Украина приостановила транзит российской нефти в Европу

Украина приостановила транзит российской нефти в Европу

14:57 25.04.2019
Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

09:22 25.04.2019
Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок

Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок

17:56 24.04.2019
Цены на нефть слабо снижаются на данных о запасах в США

Цены на нефть слабо снижаются на данных о запасах в США

12:07 24.04.2019
Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

02:19 24.04.2019
Баку сможет помочь Минску с поставками нефти

Баку сможет помочь Минску с поставками нефти

17:56 23.04.2019
Цены на недвижимость после выборов будут незначительно расти в течение года – InCo home

Цены на недвижимость после выборов будут незначительно расти в течение года – InCo home

12:27 23.04.2019
Белнефтехим: загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и Украину

Белнефтехим: загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и Украину

11:42 23.04.2019
Беларусь хочет купить терминалы в портах Прибалтики для импорта нефти морским путем

Беларусь хочет купить терминалы в портах Прибалтики для импорта нефти морским путем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решения правительства по ценам на газ полностью соответствуют программе с МВФ - глава Минфина

Украина приостановила транзит российской нефти в Европу

ФК "Горизонт" победила в аукционе ФГВФЛ по покупке прав по договору ипотеки киевского Royal Congress Hotel

"Укрнафта" и Кременчугский НПЗ договорились о толлинговой модели взаимоотношений

Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет – Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнергоугля опубликовало проект Порядка проведения аукционов по продаже э/э по двусторонним договорам

Кубив предложил Китаю проложить через Украину логистический коридор в ЕС

ФК "Горизонт" победила в аукционе ФГВФЛ по покупке прав по договору ипотеки киевского Royal Congress Hotel

Глобальное потепление усилило разрыв между бедными и богатыми странами

"Укрнафта" и Кременчугский НПЗ договорились о толлинговой модели взаимоотношений

Официальные курсы Национального банка Украины на 26 апреля

Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет – Витренко

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Бюджетной декларации на 2020-22гг предлагается предусмотреть 5% ВВП на безопасность и оборону

Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА