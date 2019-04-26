Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются после достижения максимумов с октября прошлого года. Однако это, вероятнее всего, не помешает им завершить "в плюсе" восьмую неделю подряд, чего не происходило почти четыре года.

Аналитики RBC полагают, что этим летом котировки сорта Brent могут достигнуть $80 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв подешевели на $0,17 (на 0,23%) - до $74,18 за баррель. В четверг их цена снизилась на $0,22 (на 0,3%), составив на закрытие $74,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются утром на $0,31 (на 0,48%) - до $64,9 за баррель. По итогам сессии в четверг их цена уменьшилась на $0,68 (на 1,03%) и завершила день на отметке $65,21.

Для североамериканской марки главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

Однако старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, что совокупный объем запасов нефти в США находится на среднем уровне для данного времени года за последние пять лет, тогда как резервы бензина ниже этого уровня на 2%, а дистиллятов - на 6%.