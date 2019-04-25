Экономика

17:53 25.04.2019

Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет – Витренко

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Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет – Витренко

Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, в целом Украина намерена взять на себя обязательство обеспечения транзитной мощности на 90 млрд куб м газа. В частности, 30 млрд куб. м могут забронировать другие компании или тот же "Газпром".

"Позиция состоит в следующем: "Газпром" должен забронировать, приблизительно на 10 лет, 60 млрд куб. м по году в среднем…При этом Украина, ее оператор, обеспечит на уровне 90 млрд куб. м газа в год, то есть 30 млрд куб. м - это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал он.

По его словам, другими компаниями могут выступить европейские контрагенты, которые будут закупать газ на границе Украины с Россией или импортеры среднеазиатского газа , или газа добываемого независимыми производителями в России.

Ю.Витренко уточнил, что в отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", новые предлагаемые условия содержат плату за вход/ выход в газотранспортную систему (ГТС) Украины и плату за бронирование мощностей.

По его словам, предполагаемый доход по новому контракту сопоставим с уровнем дохода, который Украина получала от транзита газа в последние годы.

 

Теги: #газ #газопровод #нафтогаз #россия #украина #нафтогаз_украины #витренко
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