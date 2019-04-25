Экономика

17:14 25.04.2019

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

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Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Только каждый пятый иностранный инвестор готов инвестировать в Украину после второго тура выборов президента, тогда как две трети хотят дождаться результатов выборов в Раду и нового правительства для инвестирования в страну, таковы результаты опроса иностранных инвесторов Европейской бизнес Ассоциацией (ЕБА), инвесткомпанией Dragon Capital и Центром экономической стратегии (ЦЭС).

Как отметил президент ЕБА и глава Dragon Capital Томаш Фиала, не видят привлекательных возможностей для инвестирования в Украину в ближайшем будущем 12% респондентов.

Он уточнил, что опрос был проведен с 15 по 19 апреля среди 75 инвесторов, из которых 63% являются стратегическими и 76% сейчас уже имеют инвестиции в Украине.

По мнению респондентов, первоочередными шагами новоизбранного президента они считают демонстрацию эффективных мер борьбы с коррупцией, назначение реформаторов с высокой репутацией на ключевые государственные должности, а также ограничение влияния олигархов.

"Результаты опроса ярко демонстрируют неизменные потребности бизнеса - установление верховенства права, системную борьбу с коррупцией, обеспечение равных и честных "правил игры"… Мы видим точечные изменения, но их недостаточно. Нам нужна перезагрузка системы", - прокомментировала результаты исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Согласно опросу, максимально негативно на действия инвесторов могут повлиять такие шаги нового президента, как отклонение от западного геополитического вектора развития страны, подрыв основ антикоррупционной политики и независимости Национального банка.

Как отмечает ассоциация, уже четвертый год подряд основными препятствиями для инвестиций респонденты назвали широко распространенную коррупцию и недоверие к судебной системе в Украине, а также монополизацию рынков и захват власти олигархами.

В отчете указывается, что нестабильная валюта и финансовая система потеряли место в ТОП-3 и стали шестым препятствием для инвестирования в Украине. Существенной преградой остается военный конфликт с Россией, а также репрессивные действия правоохранительных органов, которые в рейтинге проблем поднялись с седьмой позиции на пятую.

"И внешние (1,2% ВВП) и внутренние инвестиции (17% ВВП) находятся на очень низком уровне, не позволяют ускорить экономический рост и сократить отставание Украины от западных стран-соседей. Надеемся, что новый президент и Верховная Рада направят свою энергию, в первую очередь, на установление верховенства

Теги: #верховная_рада #dragon_capital #фиала #цэс #украина #еба #выборы #инвесторы
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