Экономика

16:30 25.04.2019

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Бюджетной декларации на 2020-22гг предлагается предусмотреть 5% ВВП на безопасность и оборону

2 мин читать
Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Бюджетной декларации на 2020-22гг предлагается предусмотреть 5% ВВП на безопасность и оборону

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 апреля, которым предлагается Министерству финансов предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта (ВВП).

Соответствующий указ №167/2019 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 года "О предложениях в Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства в четверг.

"Министерству финансов Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложением", - говорится в тексте решения СНБО.

Этим же решением Кабинету министров Украины рекомендуется принять в 2020-2022 гг. меры по финансированию сектора безопасности и обороны по ряду направлений, в частности, развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС, создание и обеспечение функционирования системы управления силами обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Кром е того, рекомендуется предусмотреть должное кадровое обеспечение субъектов сектора безопасности и обороны, реализацию соцгарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Речь также идет о финансировании совершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создания объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск, поддержания существующих возможностей и повышения возможностей ВСУ, развития вооружения, военной и специальной техники, создания и освоения производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения.

Кабмин обязан предусмотреть финансирование реализации государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнения мер по развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации, обеспечения функционирования и надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры, повышения эффективности гражданской защиты населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

СНБО в Бюджетной декларации рекомендует предусмотреть усиление контрразведывательного обеспечения и борьбы с терроризмом, развитие разведывательных возможностей страны, создание разведывательного сообщества, обеспечение эффективной координации деятельности разведывательных органов Украины.

Теги: #снбо #декларация #украина #ввп #бюджет #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 25.04.2019
В Харькове к расследованию дел о лжеминировании будет привлечена киберполиция

В Харькове к расследованию дел о лжеминировании будет привлечена киберполиция

16:32 25.04.2019
"Суд" в Крыму незаконно продлил время нахождения Балуха в колонии РФ

"Суд" в Крыму незаконно продлил время нахождения Балуха в колонии РФ

16:26 25.04.2019
Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

16:23 25.04.2019
Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

16:20 25.04.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО об изменениях в госбюджет-2019 по увеличению денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ и УГО

Порошенко ввел в действие решение СНБО об изменениях в госбюджет-2019 по увеличению денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ и УГО

16:00 25.04.2019
Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

15:56 25.04.2019
Замглавы фракции БПП Кононенко дал пояснения следователям НАБУ

Замглавы фракции БПП Кононенко дал пояснения следователям НАБУ

15:43 25.04.2019
Судьи КС опровергают возможность срыва инаугурации новоизбранного президента Украины из-за возможной отставки главы суда

Судьи КС опровергают возможность срыва инаугурации новоизбранного президента Украины из-за возможной отставки главы суда

15:34 25.04.2019
Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018

Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018

15:23 25.04.2019
НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

НБУ подтвердил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019-2021 годы

Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Шефчович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию

НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

НБУ подтвердил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019-2021 годы

АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

ЕБРР намерен в 2019г увеличить объем инвестиций в украинскую экономику в 2 раза

Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА