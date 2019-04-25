Экономика

16:26 25.04.2019

Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

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Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

Ассоциация газового рынка обратилась к Кабинету министров с просьбой повлиять на НАК "Нафтогаз Украины" с целью ускорения оформления документов на отпуск газа для бытовых потребителей по сниженной цене 8,247 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

"В понедельник стало известно, что Кабинет министров и "Нафтогаз" достигли договоренностей о снижении конечной розничной цены для населения до уровня 8247 грн за тыс. куб. м. Однако государственная монополия до сих пор не направила соглашения с пониженной отпускной ценой", - говорится в заявлении на сайте ассоциации.

В то же время по состоянию на 16:00 четверга на сайте Кабмина (https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch) не обнародовано постановление, которым должны быть финализированы достигнутые 22 апреля договоренности.

В ассоциации отмечают, что потребители газа должны быть проинформированы об уменьшении цены газа не менее чем за пять дней, поэтому четверг - последний день, когда НАК должен подать документы об отпуске газа по сниженной цене.

"Поэтому ПСО-поставщики просят у Кабинета министров Украины содействия в оформлении новых документов, что позволит поставлять газ по цене 8247 грн. за тыс. куб. м", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, 23 апреля 2019 года Кабмин и "Нафтогаз Украины" согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – до 8,247 тыс. грн с 8,55 тыс. грн.

Теги: #украина #нафтогаз_украины #нафтогаз #кабмин #газ #цена
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