Экономика

15:23 25.04.2019

НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

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НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

 Национальный банк Украины (НБУ) считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с Международным валютным фондом (МВФ) осенью текущего года, сообщил председатель центробанка Яков Смолий.

"Считаю, что Украина должна инициировать новую программу с МВФ, о которой нужно начинать переговоры осенью, после завершения очередного пересмотра действующей программы, и вернуться к возобновлению более долгосрочного сотрудничества с МВФ", - сказал он на брифинге в четверг.

Я.Смолий также сообщил, что по результатам пересмотра программы stand-by в мае и ноябре ожидается поступление двух траншей по $1,3 млрд каждый.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Теги: #нбу #смолий #украина #мвф
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