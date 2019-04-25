НБУ подтвердил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019-2021 годы

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%, такой макропрогноз подтвердил Национальный банк Украины.

Согласно обнародованным им в четверг данным, оценка инфляции на этот период также оставлена неизменной: 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

В то же время НБУ несколько повысил прогноз номинального ВВП: на текущий год - с 3,965 трлн грн до 3,97 трлн грн, на 2020 – с 4,336 трлн грн до 4,342 трлн грн.

По его обновленным оценкам, базовая инфляция в 2020 году составит 3,7%, а не 3,6%, как регулятор ожидал ранее, однако прогноз базовой инфляции на 2019 и 2021 год сохранен прежним – соответственно 5% и 3,7%.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3.3% при замедлении инфляции до 9,8%.