Экономика

14:10 25.04.2019

НБУ подтвердил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019-2021 годы

1 мин читать
НБУ подтвердил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019-2021 годы

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%, такой макропрогноз подтвердил Национальный банк Украины.

Согласно обнародованным им в четверг данным, оценка инфляции на этот период также оставлена неизменной: 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

В то же время НБУ несколько повысил прогноз номинального ВВП: на текущий год - с 3,965 трлн грн до 3,97 трлн грн, на 2020 – с 4,336 трлн грн до 4,342 трлн грн.

По его обновленным оценкам, базовая инфляция в 2020 году составит 3,7%, а не 3,6%, как регулятор ожидал ранее, однако прогноз базовой инфляции на 2019 и 2021 год сохранен прежним – соответственно 5% и 3,7%.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3.3% при замедлении инфляции до 9,8%.

Теги: #нбу #прогноз #украина #ввп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 25.04.2019
НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

15:19 25.04.2019
Линкявичюс в Киеве встретился с Зеленским и подтвердил неизменную поддержку Литвой Украины

Линкявичюс в Киеве встретился с Зеленским и подтвердил неизменную поддержку Литвой Украины

15:14 25.04.2019
Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий

Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий

15:12 25.04.2019
Законом о языке Рада продлила до 2023 года переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании

Законом о языке Рада продлила до 2023 года переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании

14:57 25.04.2019
Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

14:51 25.04.2019
НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

14:50 25.04.2019
НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию

НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию

14:32 25.04.2019
Кабмин готов за полгода внести в Раду законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств

Кабмин готов за полгода внести в Раду законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств

14:31 25.04.2019
Енин пояснил намерение уйти с должности замгенпрокурора политизацией расследования в деле Курченкогейт

Енин пояснил намерение уйти с должности замгенпрокурора политизацией расследования в деле Курченкогейт

14:22 25.04.2019
Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Шефчович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина

Кабмин предоставил МЭРТ полномочия ЦИОВ по формированию и реализации госполитики в ОПК

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

ЕБРР намерен в 2019г увеличить объем инвестиций в украинскую экономику в 2 раза

Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Индустриалбанк не будет выплачивать акционерам дивиденды за 2018 год

Токийский суд принял решение освободить Карлоса Гона под залог в $4,5 млн

Рустам Гильфанов: Детские библиотеки получили 350 книг от ЛакіБукс ко дню книги

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА