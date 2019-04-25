Экономика

12:20 25.04.2019

Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

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Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Верховная Рада Украины приняла закон, который должен усовершенствовать механизмы привлечения финансирования для мероприятий противоминной деятельности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№10180) "О внесении изменений в закон о противоминной деятельности в Украине" за основу и в целом поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Принятый закон позволит не зачислять в государственный бюджет деньги, которые предоставляют доноры, как это предусмотрено сейчас.

Финансовые ресурсы, которые предоставляются донорами операторам противоминной деятельности с целью проведения мероприятий в сфере противоминной деятельности на территории Украины, не будут подлежать зачислению в государственный бюджет. Их будут использовать по направлениям, согласованным с уполномоченным оперативным органом противоминных операций.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине №9080-1.

Посольства Великобритании и США призвали украинский парламент принять поправки в этот закон, позволив прямое донорское финансирование организаций, занимающихся противоминной деятельностью. "Вся работа под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании", - написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

По ее словам, международное сообщество обеспокоено по поводу того, что закон исключает возможность прямого донорского финансирования исполнителей. "В частности это означает, что теперь наши деньги должны идти прямо в госбюджет, и мы потеряем контроль и надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Мы всегда четко заявляли, что для нас это "красная линия", ведь как доноры мы просто не можем перечислять деньги напрямую в госбюджет любой страны, где мы работаем", - пояснила Дж.Гоф.

22 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко и член комитета по вопросам нацбезопасности Иван Винник зарегистрировали проект закона №10180 о внесении изменений в закон о противоминной деятельности в Украине относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мер противоминной деятельности. Документ ожидает выводов профильного комитета.

Теги: #госбюджет #противоминное #украина #верховная_рада #доноры
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