Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

Акции Microsoft Corp., крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко подорожали в ходе дополнительных торгов после публикации компанией отчетности за третий финансовый квартал, оказавшейся лучше прогнозов рынка.

Капитализация Microsoft выросла на 3,5%, до $962,4 млрд, вплотную приблизившись к $1 трлн. Единственной публичной компанией в США, капитализация которой поднималась выше $1 трлн, является Apple Inc.

Как сообщается в пресс-релизе Microsoft, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 марта, увеличилась на 19%, до $8,8 млрд. Прибыль в расчете на акцию составила $1,14 против $0,95 годом ранее.

Квартальная выручка Microsoft повысилась на 14%, до $30,6 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Microsoft на уровне $1 на акцию при выручке на уровне $29,88 млрд.

"Спрос на наши облачные услуги привел к скачку выручки в сфере коммерческих облачных сервисов на 41% в годовом выражении - до $9,6 млрд", - заявила исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Microsoft Эми Худ.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в первом квартале повысилась на 22%, до $9,7 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, выпускает пакет приложений Office, увеличило выручку на 14% - до $10,2 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов выросли на 12%, для частных пользователей - на 8%.

Выручка бизнеса More Personal Computing, включающего Windows, игровые консоли Xbox и устройства Surface, увеличилась на 8% и составила $10,7 млрд. Продажи устройств Surface подскочили на 21%, доходы от продаж игр и консолей - на 5%.

В ходе телефонной конференции Э.Худ сообщила, что Microsoft прогнозирует выручку подразделения Productivity and Business Processes в четвертом финквартале на уровне $10,55-$10,75 млрд евро, Intelligent Cloud - на уровне $10,85-$11,05 млрд.

Средние прогнозы экспертов для выручки этих подразделений составляют соответственно $10,67 млрд и $10,94 млрд.