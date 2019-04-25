Рустам Гильфанов: Детские библиотеки получили 350 книг от ЛакіБукс ко дню книги

60 библиотек в 15 областях Украины получили книги от благотворительного издательского проекта ЛакіБукс коВсемирному дню книги и авторского права.

"Два года назад мы начали заниматься издательством ираспространением подросткового нон-фикшна. К тому времени мы видели острый дефицит качественной украиноязычной научно-популярной литературы для подростков. На начало 2019 года мы распространили более 5000 книг по всем регионам Украины. Это количество постоянно растет. Сегодня детскийнон-фикшн от ЛакіБукс читают более чем в 200 библиотеках страны", –рассказывает соучредитель IT-компании Lucky Labs и инициатор проекта ЛакіБукс Рустам Гильфанов.

Ко Всемирному дню книги проект передал в библиотечныефонды 350 книг.

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"Именно такие современные, качественные и очень полезные книги необходимы молодежи для обучения и интересного отдыха", – считают в Колковской библиотеке.

Среди изданий, которые разъехались библиотеками страны, есть книги, впервые переведенные на украинский язык – "Дівчатам слово: як бути сильною, розумною та неповторною"от голливудской актрисы и доктора нейрологии Маим Бялик, книга ответов на самые неожиданные вопросы "А що як?" Ренделла Манро, книга-лабиринт "Сонячна Система" для самых маленьких ценителей космоса, книга о всемирно известном ученом Николе Тесле "Тесла та машина на космічній енергії" Луки Новелли. Но не обошли вниманием и отечественных авторов –первая книга о биотехнологии для подростков "Літо довжиною в ДНК" АліниШтефан, путевка в мир IT-технологий "Коротка історія технологій або як зрозуміти свій гаджет" Андрея Тужикова и книга-прививкаот страха математикидля школьников "#Щотакематематика"Кузька Кузякина.

"ЛакіБукс заботится о будущем. ЛакіБукс популяризирует науку и чтениесреди молодежи. ЛакіБукс сохраняет спокойствие и разбивает эту скалу, а библиотеки активно помогают. Будьте как ЛакіБукс!»–благодарят проект за подарок работники Полтавской областной библиотеки для юношества им. Олеся Гончара.

Инициатор проекта рассказывает, что уже сейчас к выходу готовят еще два научно-популярных издания, которые уже в ближайшее время также будут переданы в детские библиотеки Украины.