Экономика

17:56 24.04.2019

Цены на нефть слабо снижаются на данных о запасах в США

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Цены на нефть слабо снижаются на данных о запасах в США

Нефть эталонных марок дешевеет в среду на данных министерства энергетики США о существенном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 кв подешевели на 11 центов - до $74,4 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 45 центов - до $66,85 за баррель.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 5,48 млн баррелей, по данным Минэнерго. Рост запасов оказался слабее, чем в обнародованном ранее отчете Американского института нефти (API), указавшем на повышение на 6,86 млн баррелей, но сильнее, чем ожидавшийся аналитиками подъем на 1 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина в стране упали на 2,13 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей вместо 1 млн баррелей. Сокращение запасов бензина в Штатах продолжается уже 10 недель подряд.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 463 тыс. баррелей.

Объем нефтедобычи в США на прошлой неделе увеличился на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного в истории показателя в 12,2 млн б/с.

Импорт нефти подскочил на 1,16 млн б/с, до 7,15 млн б/с, экспорт вырос на 280 тыс. б/с, до 2,68 млн б/с. Зарубежные закупки бензина сократились на 85 тыс. б/с, до 905 тыс. б/с, поставки - уменьшились на 53 тыс. б/с, до 546 тыс. б/с.

Теги: #цены #нефть
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