Экономика

17:51 24.04.2019

Последние изменения в Кодекс ГТС способствуют созданию регионального газового хаба с центром в Украине – "Укртрансгаз"

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Последние изменения в Кодекс ГТС способствуют созданию регионального газового хаба с центром в Украине – "Укртрансгаз"

 Благодаря последним изменениям в Кодекс газотранспортной системы (ГТС) Украины "Укртрансгаз" сможет предложить новую услугу "транспортировки на короткие дистанции" (short-haul services), предоставление которой позволит дополнительно раскрыть потенциал украинской ГТС, положительно отразится на развитии рынка газа во всем восточноевропейском регионе.

Об этом заявила пресс-служба "Укртрансгаза", комментируя изменения в Кодекс ГТС, утвержденные постановлением Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), №580 от 22 апреля и опубликованные в газете "Урядовый курьер" в среду.

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"Фактически мы предоставляем возможность трейдерам по очень конкурентным ценам транспортировать газ транзитом через Украину между Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Услуга также позволит трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища. Фактически это первые серьезные шаги по созданию регионального газового хаба с центром в Украине", - написал директор по стратегии и развитию бизнеса "Укртрансгаза" Сергей Макогон на странице в Facebook.

Он также сообщил, что компания рассчитывает запустить данную услугу в июле после утверждения тарифов и коэффициентов для нее.

Пресс-служба "Укртрансгаза" подчеркнула революционность указанного нововведения, которое будет способствовать углублению уровня интеграции Украины в общеевропейский рынок газа, создадут новые возможности для ее роли в качестве газового хаба.

АО "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #гтс #газ #укртрансгаз
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