Экономика

16:44 24.04.2019

"Укрнафта" на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси призывает к стимулированию Украиной собственной добычи нефти

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"Укрнафта" на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси призывает к стимулированию Украиной собственной добычи нефти

"Укрнафта" в связи с поступлением в Беларусь загрязненной российской нефти и приостановкой республикой экспорта светлых нефтепродуктов считает необходимым стимулирование Украиной собственной добычи нефти, развития нефтепереработки, а также диверсификации источников поставок.

"Как крупнейший нефтедобытчик страны можем открыто говорить об отсутствии стратегического видения государством развития нефтедобывающей отрасли. Если в газодобыче за последние годы сделан ряд шагов, способствующих увеличению добычи, то нефтеотрасль особыми изменениями похвастаться не может", - сказал заместитель главы правления, исполнительный вице-президент "Укрнафты" по вопросам сбыта Олег Геза в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Приводя "Укрнафту" в качестве примера низкого интереса государства к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям, он отметил: компания, добывающая 65% украинской нефти, в течение нескольких лет испытывала сложности с получением лицензий, а в настоящее время не может стабильно реализовывать сырье из-за неэффективной, по мнению замглавы правления, системы государственных аукционов.

"По сути, между развитием собственной нефтедобычи и импортом нефтепродуктов государство избрало импорт, а это – трудноконтролируемая отрасль, на ней можно спекулировать, особенно, когда ее большая часть связана с одной страной", – сказал он.

О.Геза подчеркнул, что на сложившуюся на украинском рынке из-за приостановки импорта белорусских светлых нефтепродуктов ситуацию компания может реагировать в двух плоскостях: как крупнейший нефтедобытчик "Укрнафта" работает над наращиванием добычи, как оператор сети АЗС – старается оперативно реагировать на изменения на розничном рынке, оставаясь для клиентов в экономсегменте.

"В конце концов, надеемся, что приостановка Беларусью экспорта нефтепродуктов носит сугубо технический характер, без дополнительных наслоений и подтекстов, и вскоре проблемы будут решены, а поставки возобновятся", – подытожил он.

Согласно данным компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, ее текущие извлекаемые запасы нефти составляли 62 млн тонн.

Как сообщалось, Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. По оценкам консалтинговой группы "А-95", в связи с данной ситуацией Украине может понадобиться найти источники замещения поставки до 180 тыс. тонн в месяц.

Теги: #укрнафта #нефтепродукты #беларусь
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