"Запорожсталь" заявляет о попытках парализовать работу производства угрозами о минировании неизвестными лицами

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, заявляет о попытках парализовать работу предприятия угрозами о минировании неизвестными лицами.

Как сообщается на сайте компании, 24 апреля 2019 года на электронную почту ряда сотрудников "Запорожсталь" с неизвестного адреса поступили письма с угрозами о минировании предприятия.

В соответствии с действующим законодательством Украины, комбинат оперативно сообщил о поступивших угрозах органам полиции в Запорожской области. На комбинат оперативно прибыли сотрудники полиции для выяснения ситуации и проверки поступившей информации согласно плана по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент на территории предприятия работает следственная комиссия и принимаются решения о мерах безопасности для сотрудников комбината и режиме работы предприятия.

Комбинат "Запорожсталь" рассчитывает на оперативную слаженную работу специализированных государственных служб по устранению угрозы для жизни сотрудников коллектива предприятия и считает, что анонимные угрозы по минированию крупнейшего регионообразующего предприятия направлены на расшатывание ситуации в Запорожской области, дестабилизацию общества и ведет к возможной остановке производства предприятия и экономическому коллапсу в горно-металлургической отрасли.

"На данный момент предприятие работает в штатном режиме. О ходе развития ситуации пресс-служба комбината будет оперативно информировать СМИ", - резюмируется в заявлении компании в среду.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".