Экономика

12:48 24.04.2019

Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

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Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

При этом в ходе заседания глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой указал на то, что такое решение может лишить предприятия возможности проводить модернизацию.

"Это доходы, предусмотренные бюджетом на 2019 год... Но мы определили механизм, который позволит через бизнес-планирование компаний... сокращать процент отчислений (компаний - ИФ) на реализацию их инвестиционных программ", - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее льготы по отчислению в бюджет части чистой прибыли имели Администрация морских портов Украины, Международный аэропорт "Борисполь", Национальный центр Александра Довженка, "Мистецький арсенал", а также ряд других госпредприятий.

Согласно экспертному заключению к соответствующему проекту постановления, которым располагает агентство, Министерство финансов оценивает сумму отчислений чистой прибыли в госбюджет в 15,4 млрд грн в текущем году.

Теги: #госпредприятия #бюджет #доходы #кабмин
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