Экономика

12:10 24.04.2019

Правительство обязало предприятия с госдолей направить 50% чистой прибыли за 2018 г. на дивиденды

1 мин читать
Правительство обязало предприятия с госдолей направить 50% чистой прибыли за 2018 г. на дивиденды

Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен установить базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятия с госдолей и государственных предприятий на уровне 50%.

Как указано в проекте постановления Кабмина, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", исключение в виде 30% норматива сделаны для Ощадбанка, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци".

В пояснительной записке к документу указывается, что Министерство финансов предлагал установить норматив на уровне 90%, указывая на возможные потери бюджетом 13,6 млрд грн, однако его замечания были отвергнуты.

Согласно материалам, Министерство экономразвития и торговли ожидает поступления в 2019 году в бюджет 2,07 млрд грн дивидендов без учета НАК "Нафтогаз Украины", чистая прибыль которого в минувшем году составила 13,61 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины в минувшем году обязало предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

Теги: #госпредприятия #дивиденды #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 24.04.2019
Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

12:45 24.04.2019
Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

12:07 24.04.2019
Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

18:26 23.04.2019
"Богдан Моторс" не будет выплачивать дивиденды за 2018 г.

"Богдан Моторс" не будет выплачивать дивиденды за 2018 г.

23:08 22.04.2019
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

12:12 22.04.2019
Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

12:06 22.04.2019
Тимошенко требует смены правительства до парламентских выборов

Тимошенко требует смены правительства до парламентских выборов

10:03 22.04.2019
Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

16:54 19.04.2019
Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

14:10 19.04.2019
"Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018г

"Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

Шебелинский ГПЗ готов заместить часть белорусского топлива на украинском рынке

"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

Минэнергоугля работает над базой для развития системы накопления э/э

Шебелинский ГПЗ готов заместить часть белорусского топлива на украинском рынке

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

"Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза

Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Минфин на аукционах ОВГЗ 23 апреля привлек в госбюджет более 11,24 млрд грн и $82,14 млн.

Банкиры расходятся в прогнозах учетной ставки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА