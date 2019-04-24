Правительство обязало предприятия с госдолей направить 50% чистой прибыли за 2018 г. на дивиденды

Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен установить базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятия с госдолей и государственных предприятий на уровне 50%.

Как указано в проекте постановления Кабмина, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", исключение в виде 30% норматива сделаны для Ощадбанка, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци".

В пояснительной записке к документу указывается, что Министерство финансов предлагал установить норматив на уровне 90%, указывая на возможные потери бюджетом 13,6 млрд грн, однако его замечания были отвергнуты.

Согласно материалам, Министерство экономразвития и торговли ожидает поступления в 2019 году в бюджет 2,07 млрд грн дивидендов без учета НАК "Нафтогаз Украины", чистая прибыль которого в минувшем году составила 13,61 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины в минувшем году обязало предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.