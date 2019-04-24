Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ.

"На прошлом заседании правительства я сказал, что если "Нафтогаз" не уменьшит цену на газ в виду снижения рыночной цены, то я предложу украинскому правительству уволить главу правления НАК "Нафтогаз". В понедельник "Нафтогаз Украины" заявил, что "Нафтогаз" меня услышал.... Я думаю, это не последнее снижение. Рынки показывают снижение", - сказал В.Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

По его словам, данный вопрос снят с повестки дня в диалоге с менеджментом "Нафтогаза".

"Но я хочу подчеркнуть: первая эпопея у нас была с контрактом, второй вопрос - с ценами на газ... Третьего раза не будет. Если менеджмент госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" не поймет, что они наняты государством для эффективного управления компании... то пояснение будет только одно: смена менеджмента "Нафтогаза", - отметил премьер-министр.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года, пересмотрев формулу расчета цены для продажи газа по PSO, (и повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС и расходами на транспортировку и поставку), правительство решило поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов ТКЭ и ТЭЦ с "Нафтогазом" за природный газ.

В то же время установившаяся с весны конъюнктура на европейском рынке привела к снижению рыночной цены на газ ниже устанавливаемого правительством для населения регуляторного уровня цены.

Кабмин и НАК "Нафтогаз Украины" 22 апреля согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – до 8,247 тыс. грн с 8,55 тыс. грн. Однако достигнутые 22 апреля договоренности должны быть финализированы принятием соответствующего постановления правительства.

Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.