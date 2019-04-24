Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

Объявленные Россией возможные ограничения поставок угля и нефтепродуктов в Украину при негативном сценарии не станут критичными для украинской экономики, однако повысят ее уязвимость и могут немного ускорить инфляцию, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" аналитики ведущих украинских инвесткомпаний.

"При наихудшем сценарии полного запрета экспорта энергоносителей инфляция может ускориться, однако это ускорение будет незначительным. Значительное снижение курса гривни при полном запрете также оцениваем как маловероятное", – сказал агентству руководитель подразделения по корпоративному анализу инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

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Он отметил, что в ICU оценивают вероятность невыдачи спецразрешений российским компаниям на экспорт энергоресурсов в Украину как низкую, поскольку это вызовет ощутимые потери в выручке от продаж российских экспортеров. По словам аналитика, такие потери составят около $2 млрд для нефтяных компаний и около $400 млн - для производителей антрацита. Наиболее негативный эффект будет для производителей коксующихся углей, которые экспортируют в Украину около 10% от всего объема, для того, чтобы перенаправить столь значительные объемы на альтернативные рынки, потребуется время, добавил А.Мартыненко.

По мнению главного экономиста инвестгруппы Dragon Capital Елены Белан, полный запрет на поставки нефтепродуктов и угля из России, а также отсутствие импорта нефтепродуктов из Беларуси может увеличить внешнеторговый дефицит Украины на $1 млрд или 0,7 процентного пункта (п.п.) от ВВП. "Это влияние не является критичным для экономики Украины, но делает ее более уязвимой к негативным внешним шокам", – считает эксперт.

Она указала, что Россия в настоящее время занимает значительную долю в украинском импорте нефтепродуктов, обеспечивая около 40% внутреннего потребления дизеля и 30% сниженного газа. В то же время, отметила Е.Белан, рынок нефтепродуктов в Украине достаточно конкурентный и, учитывая, что ограничения поставок из России потенциально могут начаться через месяц, украинские импортеры имеет достаточно времени переориентироваться на поставки из других стран.

По ее словам, наиболее простой вариант - перейти на импорт из Беларуси, которая уже сейчас является вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Украину, однако тут тоже могут возникнуть сложности, так как Беларусь перерабатывает российскую нефть.

"Тогда придется переключаться на импорт из более дорогих нефтепродуктов из европейских стран. В результате, цена дизеля и бензина может вырасти на 1,0-1,5 грн/литр (при условии неизменных мировых цен на нефть) или до 5% роста от сегодняшнего уровня", – прогнозирует главный экономист инвестгруппы Dragon Capital.

Она уточнила, что нефтепродукты занимают 3,9% в потребительской корзине, поэтому с учетом вторичных эффектов, 5%-ное подорожание бензина добавит менее 0,5 п.п. в годовой показатель инфляции. Среди позитивных моментов аналитик выделила практически завершенную сельхозпроизводителями посевную.

"В целом, учитывая достаточное количество времени на переориентацию поставок нефтепродуктов, их ограничение со стороны Росси окажет незначительное влияние на экономику Украины при условии, что удастся избежать дефицита нефтепродуктов в стране и панического спроса", – подытожила Е.Белан.

А.Мартыненко также допускает в случае запрета поставок нефтепродуктов скачки цен на период поиска альтернативных поставщиков. По его мнению, относительно быстро можно будет заменить российское дизельное топливо альтернативными поставками из Беларуси, Прибалтики, а также морем из более отдаленных стран, и в этом случае цены на топливо вырастут незначительно – на 3-5%.

Он уточнил, ссылаясь на участников рынка, что на рынке сжиженного газа рост цен может составить 15-20%, поскольку соседние с Украиной страны, кроме РФ, его не производят.

Говоря о возможном влиянии запрета поставок российского угля, аналитик ICU высказал мнение, что быстро заменить российский антрацит не получится, особенно в случае с Луганской ТЭС, на которую невозможно поставить уголь с контролируемых территорий.

"Тем не менее, замена теоретически возможна североамериканским и южноафриканским углем. Возможный отрицательный эффект будет значительно компенсирован дальнейшим переводом энергоблоков на потребление угля газовых марок, а также общим снижением мировых цен на энергетический уголь", – сказал А.Мартыненко.

Как считает Е.Белан, возможные ограничения поставок углей, особенно коксующихся, могут иметь более серьезные последствия, поскольку российская продукция обеспечивает производство около половины стали в Украине, а альтернативные поставки будут намного дороже и переориентация займет время. По оценкам Dragon Capital, переориентация на поставки из США или Австралии добавит около $0,5 млрд в год к импорту из-за более высоких цен на коксующиеся угли на этих рынках и более высоких транспортных затрат. Кроме того аналитик допустила временное сокращение производства стали.