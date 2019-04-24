Минэнергоугля работает над базой для развития системы накопления э/э

Министерство энергетики и угольной промышленности разрабатывает ряд нормативно-правовых актов, направленных на развитие в Украине системы накопления электрической энергии и привлечение инвестиций в данный сектор, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, по итогам встречи с International Finance Corporation (IFC), на которой обсуждалось развитие системы накопления э/э в условиях стремительного роста ВИЭ в Украине, Минэнерго сообщило, что в настоящее время ведомство занимается разработкой порядка проведения конкурса на строительство генерирующей мощности и выполнение мероприятий по управлению спросом. Кроме того, также ведется работа над нормированием использования электроаккумулирующих систем в условиях нового рынка э/э, подчеркнули в министерстве.

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"В настоящее время также ведется работа над устранением регуляторных ограничений, которые затрудняют использование электроаккумулирующих систем в новом рынке э/э, чтобы обеспечить равные условия для всех участников, независимо от технологий балансировки", – цитирует пресс-служба Минэнергоугля слова руководителя экспертной группы директората энергорынков Александра Мартынюка.

По данным министерства, IFC обозначило заинтересованность в развитии систем накопления э/э и заявило о готовности предоставить Украине экспертную и техническую помощь по части изучения мирового опыта подготовки и реализации соответствующих пилотных проектов, а также использования систем.

Как сообщалось, Украина в первом квартале 2019 года ввела 861,1 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.

Обновленный в начале апреля прогнозный электроэнергетический баланс Украины предусматривает производство э/э из ВИЭ в объеме 5,979 млрд кВт-ч, что в 2,3 раза (на 2 млрд 633 млн кВт-ч) больше, чем в 2018 году.