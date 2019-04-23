Экономика

21:02 23.04.2019

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

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Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) 22 апреля провела 7 успешных аукционов в системе "Прозорро.Продажи" по реализации специальных разрешений на пользование недрами.

Согласно информации в системе, самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд (Олевский р-н Житомирской обл.), на которое претендовали три покупателя: ООО "Укрбизнес капитал", "Горнодобывающая компания Украины" и "Пержанская рудная компания", что позволило поднять цену с 60,91 млн грн до 76 млн грн, на которую согласилась "Пержанская рудная компания".

ООО "Украинская постачальна группа" победило в аукционе на Завальевское месторождение графита (Гайворонский р-н Кировоградская обл.), предложив 46,1 млн грн против 45,81 млн грн у единственного конкурента ООО "Днепро-торг-инфо" при начальной цене 38,792 млн грн.

На участок Юрьевский титано-апатитовых руд (Олевский р-н Житомирской обл.) претендовали ООО "Укрбизнес капитал", "Горнодобывающая компания Украины" и "Титан-апатитовая группа". Победила последняя с ценой 10,1 млн грн против 10,05 млн грн у "Горнодобывающей компании Украины" при стартовой цене 1,899 млн грн.

Еще сильнее цена выросла на аукционе за лицензию на Ястребецкий участок циркон-редкоземельных-флюоритовых руд – с 0,777 млн грн до 10,02 млн грн, которые согласилось заплатить ООО "ЦФР Груп", тогда как его конкурент "Горнодобывающая компания Украины" готова была дать только 1,35 млн грн.

Победителем аукциона на разработку Семеновского месторождения янтаря (Олевский р-н Житомирской обл.) стало ООО "Гид груп", предложившее 670,001 тыс. грн против 670 тыс. грн у ООО "Фешн энд амбер компании" при начальной цене в 30,42 тыс. грн.

На двух других аукционах были проданы спецразрешения на добычу подземных питьевых вод и глины на 92 тыс. грн.

Теги: #аукцион #госгеонедр #прозорро
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