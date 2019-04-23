Экономика

19:27 23.04.2019

Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

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Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Министерство финансов Украины на второй день после завершение президентских выборов провело самые успешные в этом году первичные аукционы, на которых смогло удержать объем продаж почти в 13,5 млрд грн и одновременно понизить ставку по четырехмесячным гривневым ОВГЗ до 19% годовых и впервые с августа прошлого года продать пятилетние ОВГЗ – сразу на 2,66 млрд грн.

Как сообщается на сайте ведомства, спрос на самые короткие четырехмесячные бумаги достигал 3,55 млрд грн по номиналу в 25 заявках, однако Минфин ограничил предложение и удовлетворил лишь девять заявок на 1,5 млрд грн по номиналу, понизив ставку с 19,5% до 19% годовых.

Вторым основным достижением стало первое с августа прошлого года результативное размещение самых длинных – пятилетних бумаг. Спрос на них составил 3,49 млрд грн по номиналу, однако Минфин отказался от одной из трех заявок (на 290 млн грн по номиналу) со ставкой 16,2% годовых, сохранив доходность на уровне 16% годовых.

По остальным бумагам кривая доходности осталась неизменной: от 19% – по шестимесячным до 18% – по двухлетним.

Основные продажи пришлись на шестимесячные бумаги – 3,07 млрд грн и популярные среди нерезидентов двухлетние – 2,81 млрд грн.

Объем размещения 12-месячных ОВГЗ сократился до 0,47 млрд грн с 0,58 млрд грн, тогда как полуторалетних возрос до 0,81 млрд грн с 0,29 млрд грн на последнем подобном аукционе три недели назад.

Как и на аукционах 16 апреля, Минфин продал по единственной поданной заявке долларовые ОВГЗ с досрочным погашением на $73,5 млн по ставке 3,85% годовых.

В то же время реализация восьмимесячных долларовых ОВГЗ упала до $5,58 млн с $111,86 млн, а 22-месячных – до $3,02 млн с $13,61 млн. Ставки по ним остались прежними – соответственно 7,25% и 7,75% годовых.

Теги: #овгз #итоги
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